Scatta la scuola di Vela con lo Yacht Club di Pisa

Si è festeggiata nei giorni scorsa la Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara e cosa c’è di meglio della vela per apprezzare questo elemento fondamentale che offre tante possibilità di svago e divertimento? Lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, con i suoi istruttori federali e le sue imbarcazioni, offre la possibilità di avvicinarsi al mare attraverso lo sport della vela. Sport che insegna anche il rispetto per il mare e quanto racchiude oltre che essere una occasione di svago e aggregazione. Le imbarcazioni per la scuola adulti (età minima 16 anni), che inizierà a maggio, sono i Tom 28, barche di poco più di otto metri, performanti, veloci, sicure adatte a principianti e velisti esperti con istruttori che sanno modulare le lezioni in base alle esigenze degli allievi. Tre fine settimana di teoria e pratica in mare per riuscire a condurre una barca a vela e finire il corso base sapendo timonare e manovrare nelle condizioni base di navigazione. Gli allievi potranno partecipare come equipaggio a bordo di imbarcazioni che, il 30 giugno, parteciperanno a Tutti a Vela 2024. Dalla fine delle scuole partiranno le settimane “Vela e sole” dedicate ai ragazzi dai 7 ai 14 anni. I Campus per ragazzi sono attivi da giugno a luglio nella sede dello Yacht Club in Cala D’Arno sul Viale D’Annunzio 234/D sede anche della scuola per adulti. Per prenotare la scuola vela adulti, la settimana per i ragazzi info al 3887348108 o passare in sede.