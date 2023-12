Scherma. Accademia Bernardi campione regionale

Accademia Bernardi di scherma impegnata nel campionato regionale di spada a squadre domenica scorsa. Tutte le società della regione partecipano con una, massimo due squadre e la Bernardi ha schierato una doppia formazione. Prima squadra ufficiale partecipante alla serie B2 e seconda squadra dei più giovani per fare esperienza.

Il ranking di inizio gara vede la Bernardi 1 quinta e la Bernardi 2 diciannovesima.

Obiettivo: autogestirsi e migliorare il piazzamento finale.

Dopo i gironi eliminatori la Bernardi 1 vince tutti gli incontri contro Cus Bologna, Circolo Schermistico Forlivese, Club Scherma Koala. Gli incontri a squadre, composte ciascuna da tre tiratori, prevedono 9 assalti alle cinque stoccate (in massimo tre minuti) per ogni schermitore: punteggio massimo 45.

I cinque ragazzi (Alessandro Poli, Andrea Agnella, Pietro Baldazzi, Federico Giatti, Francesco Biagini) cominciano a compattarsi e ad acquisire sicurezza e volontà: nel tabellone ad eliminazione diretta si posizionano al secondo posto.

L’assalto successivo contro la Farnesiana Parma e quello successivo contro il Circolo Scherma Imola, vinti rispettivamente a 21 e 27, galvanizzano totalmente i ragazzi ferraresi, che si supportano, sostengono e si aiutano a vicenda: in una parola fanno “squadra”. Le semifinali sono raggiunte ed il target ottenuto: ma non si accontentano e travolgono 45-38 l’ottima squadra del Club Scherma Koala per raggiungere la finale. I ragazzi estensi si rendono sempre più conto delle proprie capacità ed intelligentemente la riserva assume il ruolo di capitano e trascina i compagni in una finale avvincente contro i riminesi dell’Accademia della Spada Rubicone: si mantengono sempre in vantaggio per chiudere l’assalto 45-31: l’urlo liberatorio finale certifica il titolo di campioni regionali.

Anche la Bernardi 2 con Gian Paolo D’Elia, Andrea Piccolo e Simone Cerbella, al termine della gara conquisterà comunque due posizioni nel ranking regionale: anche per loro obiettivo raggiunto.