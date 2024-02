Scherma. Bonechi ad un passo dal titolo regionale. La ‘lama’ cussina è medaglia d’argento

Un’ottima Camilla Bonechi si ferma a una stoccata dal titolo regionale assoluto di fioretto femminile, cedendo 15-14 alla Staino di Agliana. L’atleta del Cus Estra aveva condotto l’incontro nella sua prima parte, poi un paio d’incertezze hanno ribaltato il risultato finale che rimane di valore con la conquista dell’argento. Seguono in classifica Giorgia Putti, sesta, e Francesca Telese, settima. In ambito maschile Lorenzo Marrelli e Matteo Danero sono nono e decimo nella classifica definitiva. Nella sciabola femminile Caterina Scarselli giunge sesta mentre a Pisa erano impegnati gli under14 nella prima prova del Trofeo nazionale del Granducato, nella categoria maschietti/giovanissimi: tabellone da 32 per Tommaso Gentilini 28° e da 64 per Alessandro Castagnini 34° e Lorenzo Tansini 35° . Nelle bambine/giovanissime bella prova di Livia Cortesi che perde l’assalto per la finale ad otto dopo aver vinto gli assalti di diretta dal tabellone da 64 e 32, chiudendo così 1esima. Tabellone da 32 per Sofia Pichierri poi 26^ classificata e tabellone da 64 per Lilia Grassi 38^ classificata, le ultime due sono della categoria bambine quindi un anno più piccole . Nella categoria ragazzi/allievi il Cus schierava tutti rappresentanti della categoria ragazzi/e: 19° posto per Pietro Pellegrino e tabellone da 64 per Valentino Giustarini 40°; in campo femminile tabellone da 32 per Daphne Valentini 26^ e Maria D’Alfonso Casagli 31^. Nelle categorie promozionali, sempre a Pisa nel Trofeo Torre Pendente, buon esordio nelle prime lame per Nicolò Pellegrino che fa quasi il pieno con 9 vittorie su dieci assalti, bene anche Vera Paladini, Azzurra Capresi, Sara Trabalzini ed Enrico Cannoni; negli esordienti nove vittorie su dieci anche per Francesca Santaniello seguita da Brando Pin e Giovanni Montesano.