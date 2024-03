Scherma. Circolo della spada campione d’Italia

Rachele Baruzzi, Alice Casamenti, Beatrice Fava e Melinda Mancinelli. Sono loro le nuove campionesse d’Italia di A2 di spada femminile. Oltre al titolo italiano conquistato a Piacenza, le ragazze del Circolo ravennate della spada hanno conquistato anche la promozione in A1. In finale, il quartetto giallorosso ha sconfitto la Penta Modena ha vinto 45-42, riportano la società di via Falconieri nella spada nazionale che conta. Alessandro Mucciarella, vice presidente e ds del Circolo ravennate della spada, ha espresso tutta la propria felicità per il doppio traguardo: "La difficile scelta delle componenti della squadra in uno sport individuale come il nostro, in una società caratterizzata da una rosa importante, ha dimostrato di essere stata quella migliore. Ringrazio lo staff tecnico con il quale è stata condivisa una valutazione accurata, non solo sui risultati di ogni potenziale componente, ma anche sulla attitudine di ognuna alla gara a squadre, che ha specificità molto particolari rispetto alla gara individuale. Trovando l’alchimia giusta, abbiamo riportato il Circolo al blasone che merita. La serie A1 del prossimo anno schermistico, che vedrà al via anche il Circolo ravennate della spada, non sarà una passeggiata. Il massimo campionato nazionale vedrà infatti competere le squadre dei gruppi sportivi militari, che sono composte da atlete in vetta alle classifiche dei ranking internazionali".