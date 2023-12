Scherma. Circolo forlivese, Testa sul podio

Maria Chiara Testa, del Circolo schermistico forlivese (nella foto), è stata protagonista assoluta a Casale Monferrato nella prima prova nazionale Cadetti e Giovani: un terzo posto arrivato dopo 6 successi su sei nel girone e quattro nella fase a eliminazione diretta, pur di fronte ai migliori spadisti italiani di categoria. Nella categoria under 20 ha chiuso invece 12ª, fermata agli ottavi nel derby con la forlivese Asia Vitali, poi quinta.

Da segnalare i risultati della spedizione degli under 17 maschili: Nicolò Sonnessa sesto, ma dopo un percorso convincente, con l’inciampo di un ko per 13-15. Undicesimo invece Riccardo Magni. Entrambi sanno con largo anticipo di essere impegnati a fine anno nei campionati italiani. Magni, in particolare, sarà in gara anche tra gli under 20, frutto del bel 15° posto a Casale.