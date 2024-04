Scherma. Cus Under 14 in crescita. Medaglia di bronzo per Pichierri e Russo

Risultati in crescita per gli under 14 del Cus Scherma Estra (nella foto) nella prova interregionale delle categorie giovanili che si è svolta al Pala Terme di Montecatini. Bronzo per Sofia Pichierri nelle Bambine: un’ottima gara, la sua, sin dai gironi. Bene anche Lilia Grassi che ha chiuso in decima posizione. Negli Allievi spada, bronzo prezioso per Tommaso Russo che dopo i gironi ha inanellato una serie di vittorie, per entrare in finale e andare a podio battendo il lucchese Funarola. Nella finale per l’oro è stato sconfitto dal pratese Palmieri. In campo femminile buona prova per Camilla Rusci che ha ceduto 14-15 nel tabellone da 32. Nella categoria Giovanissimi fioretto maschile ottima finale per Alessandro Castagnini che ha chiuso sesto dopo una lotta fratricida con l’amico e compagno Tommaso Gentilini per l’assalto alla finale terminato 10-9 al supplementare. Tommaso ha finito in 12ma posizione. In campo femminile altra finale per Blu Fioravanti che ha battuto dopo i gironi nelle dirette la fiorentina Falorsi e per l’accesso alla finale a otto la numero sei del tabellone, la massese Pedrini per 7-4 al tempo; nella categoria Allievi/Ragazzi ottime prestazioni per Valentino Giustarini e Riccardo Zeppi che hanno chiuso dopo una bella gara tra i primi 16; tabellone da 32 per Pietro Pellegrino, Leonardo Trabalzini e Lorenzo Pacchiani; in campo femminile tabellone da 32 per Maria D’Alfonso Casagli e tabellone da 64 per Daphne Valentini e Benedetta Brandini. Nella sciabola bella finale con quinto posto per Pasquale Fucci negli Allievi/Ragazzi, primo classificato della categoria ragazzi; tabellone dei 16 per Francesco Fontani e Leonardo Trabalzini.