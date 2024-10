Scherma, due ori a Napoli. Circolo forlivese a segno

Prima tappa del Circuito europeo Cadetti di spada a Napoli con relative soddisfazioni per Forlì nella gara individuale, ma tante in quella a squadre con la conquista della medaglia d’oro. Infatti il torneo è stato vinto da Italia1, con due rappresentanti del Circolo Schermistico Forlivese – Nicolò Sonnessa e Riccardo Magni – assieme al ravennate Francesco Delfino e a Giovanni Sinatra.

Grazie a un bye al primo turno, la migliore delle squadre italiane approda ai quarti e qui Sonnessa e compagni travolgono il Belgio 43-26 con il forlivese che supera 5-1 Hercot, pareggiando poi 3-3 e 6-6 con Piraux e Va Laecke. La semifinale è lo scontro fratricida con Italia3, vinto da Italia1 39-29: scende in pedana anche Magni, che vince il suo confronto 13-10, dopo essere entrato al posto di Sonnessa, a secco di successi nei suoi due assalti: 2-2 e 2-4 con Ippoliti e Perrone.

Nella finalissima per l’oro, l’avversario di turno è Israele, superato 45-30: torna a tempo pieno Sonnessa, che vince due volte (7-6 e 5-3) contro Lachman e Liftshitz, pareggiando 1-1 con On Nadav. Così i due forlivesi possono festeggiare questo importante successo.

Meno brillanti nell’individuale i tre convocati del Circolo Schermistico Forlivese. Infatti Marcello Ghetti, che non partecipa poi alla prova a squadre (in calendario il giorno successivo) si piazza 66º, dopo essere stato 50º nella classifica dei gironi. Ghetti cade invece subito nel tabellone ad eliminazione diretta: sconfitto 15-14 da un altro italiano, Ciampaglia. Entrano tra i primi 16, invece, sia Nicolò Sonnessa (11º alla fine), sia Riccardo Magni (14º). Sonnessa cade agli ottavi per mano di Mordechai Lachman (15-13), battuto poi dallo stesso forlivese nella finale a squadre. Magni, invece, scivola 15-12 con il compagno nella prova a squadre, Giovanni Sinatra.

Si sono tenute contemporaneamente altre gare con protagonisti gli schermidori del Circolo Schermistico Forlivese. Lorenzo Balelli è giunto 2º al Trofeo Coni di Santa Venerina. Dominio forlivese (o di ex forlivesi) al Trofeo Alberto Pellegrino di Milano: 1º Giacomo Paolini (ex atleta di Forlì ora nell’Esercito), 2ª Fabrizio Di Marco, 3º Marco Malaguti.

u. b.