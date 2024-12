Scherma giovanile: record di iscritti al Gran prix Kinder di Ravenna

La grande scherma giovanile torna come ormai da tradizione a Ravenna. Il Circolo ravennate della spada organizza infatti per il prossimo weekend, al Pala de André, il Gran prix Kinder joy of moving di spada U14, prima prova nazionale della stagione. L’evento prevede la partecipazione di 1.600 giovani atleti dai 10 ai 13 anni. Si tratta del nuovo record di iscritti per il club del presidente Angelo Marri. Lo scorso anno, i partecipanti furono 1.500.

L’aspetto organizzativo non è del tutto secondario, visto che il Circolo ravennate della spada ha dovuto coordinare l’intervento di 10 aziende impegnate nella logistica e nella distribuzione di materiale tecnico ai partecipanti. Partner della manifestazione sono il Comune di Ravenna, la Regione e la Fondazione Cassa oltre ad Alma Petroli e De Stefani.

"L’evento – ha commentato il presidente Marri – si inserisce peraltro in un weekend di bassa stagione turistica, dando un forte contributo all’aumento delle presenze con pernottamento in città nel mese di dicembre". Per il secondo anno consecutivo un’attenzione particolare è stata data al tema dell’inclusione: "Nel programma di domenica mattina – ha aggiunto Marri – è prevista infatti una prova sperimentale di scherma in carrozzina integrata, con giovani atleti under 14 normodotati, che tireranno di scherma da seduti, con giovani coetanei under 14 paralimpici".

Il menù agonistico è ricco e intenso. Si comincia dunque venerdì mattina alle 8.30 con le categorie Ragazzi e Ragazze; alle 13.30 sarà la volta delle le Giovanissime. Sabato, alle 8.30, saliranno in pedana Giovanissimi e Maschietti; mentre alle 13.30 toccherà alle Allieve. Domenica, alle 8.30, la kermesse giovanile di scherma terminerà con le categorie Allievi e Bambine.

Nutrita e agguerrita è la pattuglia dei baby atleti del Circolo ravennate della spada, che parteciperà alla competizione con ben 25 rappresentanti. Si tratta di Alea Mileo, Giorgia Ferrari, Elisa Manfredi, Ginevra Manzoni, Anna Accardi, Azzurra Moriconi, Filippo Zuffi, Maicol Consiglio, Irene Liverani, Bianca Bencivelli, Matilde Bighi, Olimpia Farsetti, Sophia Merli, Sofia Pretolani, Ginevra Stringa, Mariasole Zoli, Giacomo Angeli, Nicole Roncoroni, Pietro Agostini, Kostiantyn Popov, Arturo Bompart, Yehor Karyuchenko, Stefano Grandi, Kevin Grego e Alex Konsap.

I risultati delle gare verranno pubblicati in tempo reale sul sito www.4fence.it.