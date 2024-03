Scherma. Il cervese Galassi oro di squadra agli Europei

Grande risultato per Matteo Galassi (secondo da sinistra) vincitore con la nazionale Under 20 della medaglia d’oro agli Europei di Napoli. Lo spadista cervese, cresciuto nel Circolo della Spada di Cervia – Milano Maritta e ora nel Gruppo Sportivo dei Carabinieri, è stato il grande protagonista del team azzurro, ribaltando lo svantaggio con Polonia, Ucraina e Germania, gareggiando per ultimo: una conferma di quanto i suoi compagni di squadra si fidino di lui. Il quartetto formato da Nicolò Del Contrasto, Fabio Mastromarino, Jacopo Rizzi e Galassi ha superato nel primo turno la Serbia con un netto 45-28, con il cervese che ha chiuso con 17 stoccate date e 8 subite. Nei quarti contro la Polonia ci ha pensato Galassi a regalare la vittoria, piazzando un 10-1 che è valso il 45-37. Lo stesso copione in semifinale con l’Ucraina, dove lo spadista romagnolo è determinante negli ultimi assalti per il 38-36. Il capolavoro è però arrivato in finale con la Germania. Nel testa a testa con Stange si è partiti dal 38-38 a 39’’dalla fine, Galassi prima si è portato sul 41-39 poi sul 42-40 per poi chiudere 45-40, conquistando la medaglia d’oro.

Un risultato che cancella la prestazione negativa nella gara individuale dove aveva chiuso al ventiduesimo posto. Galassi ritornerà in pedana domenica a Casale Monferrato nella seconda prova degli Assoluti, mentre la settimana successiva sarà a Catania nella seconda prova di qualificazione ai campionati italiani Under 20. L’appuntamento più importante della stagione sarà a Riyad in Arabia Saudita da l2 al 20 aprile dove si disputeranno i Mondiali Under 20.

Luca Del Favero