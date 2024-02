Scherma Il Club Apuano brilla agli italiani Csne di longsword. Isabella Panzera detta legge a Modena

Torna sul gradino più alto del podio, Isabella Panzera (nella foto la festa del podio), l’atleta carrarese tesserata con il Club Scherma Apuano che si è imposta nella tappa modenese del campionato italiano Csen di scherma storica sportiva per la disciplina della Longsword, la medievale spada da due mani. Il torneo di Modena “Mutinaensis“ è una delle tappe di campionato più partecipate della stagione agonistica, e ha richiamato in campo anche atleti provenienti da Francia e Germania. E sono state proprio tre atlete tedesche (nutrita la rappresentanza teutonica) ad incrociare le lame con la Panzera.

Dopo i quarti di finale con la tedesca Flora Von Steimker, è stata la volta della semifinale contro Melissa Kleiß, ostica avversaria già più volte affrontata nelle gare recenti e che ha segnato anche l’unica sconfitta di Isabella in fase di girone. Superato il difficile scontro in un assalto combattuto tenacemente fino allo spareggio, la finale contro la connazionale Elena Ferrero, altra atleta di ottima esperienza, si è conclusa con la vittoria della schermitrice apuana entro i primi due assalti dei tre previsti per decretare il vincitore, conquistati rispettivamente con punteggio di 10-5 e di 12-3. Fondamentale la presenza all’angolo del campo del maestro Davide Lazzaroni, che con gli altri atleti apuani ha affiancato Isabella durante le varie fasi di gara permettendole un’efficace gestione tecnica e tattica dei combattimenti.

A metà della stagione agonistica 2023-24 arriva quindi una bella conferma dell’importante percorso intrapreso dalla scherma storica carrarese grazie al quale la Panzera sta difendendo a spada tratta il titolo di campionessa italiana di Longsword femminile Csen, conquistato lo scorso giugno al termine di una stagione che aveva visto l’atleta quasi imbattuta in tutte le fasi di campionato. Un risultato che si somma agli altri due piazzamenti, entrambi argento, ottenuti nelle prime prove Csen del campionato corrente.