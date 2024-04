Scherma, il ferrarese va a medaglia ai campionati italiani che si sono svolti in Calabria. Under 23, Malaguti sale sul podio

Medaglia di bronzo per il ferrarese Marco Malaguti (nella foto), nella prima giornata dei campionati italiani under 23 di scherma in corso di svolgimento a Rende, in Calabria.

L’atleta in forza al Circolo Schermistico Forlivese ha conquistato il terzo gradino del podio a fianco del milanese Tommaso Giardino nella specialità della spada maschile.

All’ultima stagione in categoria, Malaguti avrebbe potuto anche ambire a qualcosa di più se non fosse stato fermato da un infortunio al braccio destro, quello con cui tira, all’inizio della semifinale contro Filippo Armaleo, che è stato poi sconfitto in finale dal nuovo campione tricolore, il romano Simone Mencarelli.

Sullo 0-2 Malaguti ha dovuto interrompere il match e chiamare i cinque minuti di pausa. Dopo le cure mediche ha ripreso, ma per due volte ancora si è dovuto fermare causa dolore perdendo la semifinale per 6-15.