Scherma, l’atleta della virtus batte tocci. la kharlan trionfa in turchia. Mastrullo re del Mediterraneo

Buon momento per la scherma della Virtus del presidente Giuseppe Sermasi e del suo vice, Marco Scisciolo. Il risultato migliore - la Virtus ha fuori per infortunio Matteo Neri, che ha già cominciato la riabilitazione - porta la firma di Marco Mastrullo che si impone nella Coppa del Mediterraneo. L’atleta bianconero nella finale di sciabola si sbarazza di Leonardo Tocci, campione italiano under 20. Prima del 15-13 con cui si impone in finale, Mastrullo supera in rapida successione i connazionali Mattia Rea, Federico Cuccioletta e, in semifinale, lo spagnolo Moran. Nello stesso contesto - la prova si disputa a Brindisi - rredicesimo posto per Salvatore Pugliese e diciassettesima piazza per Christian Colautti.

A Istanbul, in Turchia, successo per Olga Kharlan: la campionessa ucraina, compagna di Luigi Samele, ha scelto da tempo i colori bianconeri e Bologna per continuare ad allenarsi al massimo livello in vista dei Giochi di Parigi. E in Turchia, nel torneo satellite, Olga si impone sulla compagna di sala Alina Komashchuk, 15-8,

Nella spada, nel frattempo, prove di qualificazioni regionali cadetti e giovani. Nell’under 20 stacca in pass per la finale tricolore, grazie all’ottavo posto, Ruben Guidoboni. Sempre a Bologna, dove ci si mette in gioco in pedana, brillano anche senza conquistare però il pass per la prova successiva Lorenzo Muratori, Fabio Ferrari, Filippo Notari, Leonardo Menduto, Andrea D’Antuono e Andrea Molnar. Tra le donne Anna Paola Bertuzzo, Jessica Bongiovanni e Sofia Alberghini.