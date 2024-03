Scherma Master. Gabriele Vincenzi non si smentisce: è lo spadista più forte

Gabriele Vincenzi è salito ancora sul gradino più alto del podio. Lo spadista dell’Ama Koala di Reggio ha vinto la 5ª prova nazionale master che si è svolta a Busto Arsizio. La società reggiana ha festeggiato anche il 6° posto della presidente Fabrizia Alessandrini (Cat. 3 femminile). Alla gara, tappa del circuito riservato agli schermidori con più di 24 anni, hanno partecipato atleti provenienti da altri paesi europei che hanno alzato il livello tecnico della competizione.

Erano 85 gli spadisti iscritti alla categoria 2. Gabriele Vincenzi si è presentato alla gara al primo posto della classifica provvisoria. Tutte vittorie per lui nei sei assalti della fase a gironi. Poi avversari eliminati uno dopo l’altro: 10-2 contro Masarin (Vr), 10-4 su Mascia (Mi), 9-6 su Celli (Mi), 10-5 su Caracciolo (Mi), 10-4 su Grand d’Hauteville (Svizzera). In finale la vittoria 10-4 contro Papalia (Milano). Un campione e un signore: nell’assalto dei quarti contro Caracciolo, Vincenzi si è fatto colpire di proposito con una stoccata per mettere a tacere la polemica nata da una sua precedente azione vincente e, a detta dell’avversario, non valida. Erano in gara anche Stefano De Conti, Lorenzo Bonacini, Nicola Guerra, Lorenzo Mercanti, Paola Lanza e Caterina Franchi.