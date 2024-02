SCHERMA PARALIMPICA. Lambertini e Rigo azzurri a Parigi

La corsa per Parigi? Passa sempre per la capitale francese. Proprio così, dal 5 al 10 marzo, Parigi ospiterà i campionati europei paralimpici e la nazionale italiana, dopo aver chiuso con dodici medaglie (e il secondo posto assoluto) la rassegna iridata di Terni, cerca nuovi successi. Sulle stesse pedane parigine, sei mesi più tardi, ci saranno i Giochi Paralimpici. E in pedana, in questa rassegna continentale, ci saranno anche alcuni atleti bolognesi, che potrebbero essere protagonisti anche tra sei mesi.

Attenzioni puntate sul campione del mondo in carica di fioretto, Emanuele Lambertini, 24 anni, punto di forza delle Fiamme Oro e della Zinella Scherma. Atleta polivalente, Ema, che ha già preso parte ai Giochi di Rio de Janeiro, dov’era il più giovane in assoluto e Tokyo, si cimenterà sia nel fioretto sia nella spada, sempre nella categoria A. Ma la Zinella, che nei mesi scorsi ha festeggiato i primi 25 anni di vita e in maggio organizzerà a San Lazzaro la rassegna tricolore, non ha solo Lambertini. In pedana ci sarà anche il campione del mondo ed europeo Leonardo Rigo, categoria C di fioretto e spada.