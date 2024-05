Scherma paralimpica. Zinella: festa doppia con Lambertini, . Addesso, Frascaroli,. Bolognini e Rigo

I campionati italiani paralimpici e non vedenti ottengono un ottimo riscontro: decine e decine di atleti in pedana, al PalaSavena, e l’organizzazione pressoché perfetta da parte della Zinella Scherma di Magda Melandri.

La società di San Lazzaro, per di più, festeggia i venticinque anni di vita, ottenendo titoli italiani e diversi piazzamenti di prestigio. Due medaglie d’oro arrivano dalle prove a squadre di fioretto e spada grazie alla presenza di Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo, Samuele Frascaroli e Matteo Addesso. Firma una doppietta prestigiosa anche Leonardo Rigo che, nella categoria C, diventa campione italiano sia nella spada sia nel fioretto.

Emanuele Lambertini (nella foto, a sinistra), che a luglio volerà a Parigi per le Paralimpiadi, ottiene l’oro nella spada e l’argento nel fioretto, categoria A. Matteo Addesso, categoria B, è d’argento nel fioretto e decimo nella spada. Due settimi posti, nella spada e nel fioretto, per Samuele Frascaroli, categoria A. Rossella Placuzzi, categoria C, è d’argento nella spada e di bronzo nel fioretto. Un altro bronzo, infine, arriva da Monia Bolognini, categoria C, che sale sul podio nel fioretto e ottiene la sesta piazza nella spada. Da non dimenticare, per la spada, i piazzamenti dei due bianconeri della Virtus, ovvero Enzo Petreni e Massimiliano Piombo.

Magda Melandri, che della Zinella è la presidente, ringrazia tutte le realtà che hanno aiutato la società nello svolgimento della rassegna tricolore. "Dall’Esercito italiano – dice Melandri – all’Aeronautica Militare, senza dimentica Carabinieri, Pmg Italia, i volontari di ‘Io sto con onlus’, associazione Vigili del Fuoco sezione Bologna e la sezione Bologna dell’Associazione Bersaglieri".