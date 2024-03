Scherma per non vedenti, la sedicenne Venturini ha esordito in una gara nazionale

Esordio da applausi per la sedicenne Nitu Venturini nella gara nazionale di scherma per non vedenti a Piacenza. È la prima volta che una schermitrice maceratese partecipa a questo tipo di gare ed è stata la più giovane. Nitu, non vedente dalla nascita per una grave anomalia oftalmica, frequenta il quinto ginnasio del classico Leopardi di Macerata e si allena nella palestra IV Novembre con l’istruttore Alfredo Gironelli e la preparatrice atletica Serena Gualdesi della società Macerata Scherma. La giovane ha affrontato nella fase di eliminazione diretta Ornella Diluccio, disputando un ottimo incontro punto a punto e cedendo nel finale per una sola stoccata. Al di là della soddisfazione dell’atleta, dei familiari e dello staff della Macerata Scherma, va sottolineato come la scherma per non vedenti rappresenti un nuovo traguardo per lo sport inclusivo in città.