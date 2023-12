Scherma. Podio tutto faentino al trofeo ’Città di Forlì’

Weekend ricco di soddisfazioni per il Circolo Scherma Placci Faenza, impegnato in gare interregionali e internazionali. La 13enne Virginia Baraccani (Allieve) ha partecipato all’International Fencing Challenge di Brescia chiudendo 12esima in classifica generale. Al Trofeo Interregionale ’Città di Forlì’ podio tutto faentino per le schermitrici delle Giovanissime: prima Emma Agostini, poi Alice Liquori e Sofia Lama. Buone le prestazioni anche di Emma Fabbri e Margherita Bosi. Tra gli scher (Giovanissimi) terzo posto per Antonio Saviano e Riccardo Venturelli.