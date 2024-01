Scherma. Under 23, Di Marco terzo a Berlino

Ancora in luce il Circolo Schermistico Forlivese a mlivgello internazionale Nella prova Under 23 di Berlino, su 250 partecipanti provenienti da tutta Europa e non solo, brilla Fabrizio Di Marco con un 3º posto di grande valore.

Il forlivese è terzo nella pool 29 con 5 vittorie e una sconfitta, partendo poi nella fase a eliminazione diretta col numero 40 e usufruendo di un bye al primo turno. Di Marco vince poi nettamente le prime quattro contese col maliano Diabate (15-6) e coi tedeschi Dergay (15-8), Trebis (15-11) ed Ehringhaus (15-9). Per l’ingresso in semifinale la sfida più difficile con l’ungherese numero 1 del seeding, Gergely Kovacs, battuto 15-14. In semifinale diventa insuperabile lo scoglio del ceco Jan Kuf che si impone 15-12 e si aggiudica poi la finale sull’altro azzurro Galassi, sempre 15-12.

In pedana anche Marco Malaguti: 15º dopo la fase a gironi e anche lui con un bye al primo turno in tabellone, supera poi il tedesco Jarek (15-7) e lo svizzero Brochard (15-12), prima di cadere ai 16esimi contro l’altro elvetico Vines (15-11), poi terzo assieme a Di Marco.

u. b.