Scherma. Volano i giovani Magni e Morosi

Impegnati su due fronti, brillano gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese, protagonisti sia nella 2ª Prova Nazionale Cadetti e Giovani di Catania, sia nel Campionato Regionale Under 14 a Faenza.

In Sicilia, tra i Cadetti brilla Riccardo Magni, bronzo su quasi 300 partecipanti. Magni domina il girone con tutte vittorie: dopo aver saltato per bye il primo turno, il forlivese travolge 15-9 il milanese De Nicolò, poi il laziale Vicini (15-11) e non dà scampo (15-3) al brindisino Toscano. Per entrare negli ottavi supera il reggiano Bertucelli (15-8), poi il trevigiano Benetti (15-12) e il campano Niccolò Intartaglia nei quarti (15-9). La corsa di Magni si ferma in semifinale, nella quale è superato (15-6) dal trevigiano Federico Bondi, poi vincitore assoluto. Ottengono la qualificazione agli italiani anche Adriano Rocco (47°), Marcello Ghetti (51°) e Gabriele Samorì (54°), eliminati ai 32esimi. Stop al turno precedente per Nicolò Sonnessa (86°), anche lui qualificato, e Davide Castellani (122°). Subito sconfitti Matteo Maddalena (198°) e Gioele Masini (236°).

Eccezionale risultato pure per Francesca Morosi, anche lei 3ª su 200 partecipanti. Una doppia sconfitta nella fase a gironi la costringe anche al primo turno nel tabellone a eliminazione diretta dove, però, è un rullo compressore: batte in rapida sequenza Saltafuori (12-8), Molinario (15-7), Sonzogni (15-9), Bigatti (15-11), Miglino (15-12) e, nei quarti, la trevigiana Giulia Baldassa per 15-12 prima di cedere (15-8) in semifinale a Silvia Liberati, poi vittoriosa in finale. Ottimo, comunque, il risultato di squadra con Mariachiara Testa 9ª, Chiara Castagnoli 14ª e Viola Casali 30ª. Eliminate ai 32esimi Elissa Chraim (42ª), Licia Mattiello (47ª) e Zakiya Chraim (54ª). Nella prova per la categoria superiore, strepitosa Mariachiara Testa che si piazza addirittura 5ª, sconfitta per una sola stoccata nei quarti 15-14 dalla laziale Giulia Paulis, poi vincitrice della prova. Molto bene anche Asia Vitali (9ª), Chiara Castagnoli (33ª) e Greta Versari (58ª). Eliminazioni precoci per Licia Mattiello (113ª), Francesca Morosi (131ª) e Viola Casali (138ª).

Nella prova maschile Giovani il migliore dei forlivesi è ancora Riccardo Magni (23°), qualificato così ai tricolori anche nella categoria superiore con Nicolò Sonnessa (49°).

Tre titoli regionali per gli Under 14: Luca Lombini si impone nella categoria Maschietti (con Filippo Reseda Arfelli di bronzo). Si conferma Lorenzo Balelli nella categoria Ragazzi, mentre tra le Allieve si impone Luna Onofrei. Tra le Bambine, argento per Angelica Casoni.

Ugo Bentivogli