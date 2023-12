Sci di fondo. L’esperto Nockler brilla ancora . Tra le donne si impone Di Centa

Si sono rivisti i vecchi marpioni dello sci di fondo nella due giorni di Santa Caterina Valfurva (So) valevole per la seconda tappa Coppa Italia Rode, organizzata dall’ASD Sci Club Alta Valtellina e utile a selezionare gli atleti in vista delle prossime competizioni di OPA Cup, in programma a Goms, in Svizzera, a partire da venerdì 8 dicembre. Nella categoria senior maschile il grande protagonista è stato l’esperto Dietmar Nöckler. Il 35enne altoatesino ha preceduto il trentino Giandomenico Salvadori e Martin Coradazzi. Fuori dal podio Giovanni Ticcò, Giacomo Petrini, Andrea Zorzi , Fabio Longo, Lorenzo Romano, Luca Del Fabbro e Giacomo Gabrielli. Equilibrio anche fra gli junior, dove ha brillato Davide Ghio. Il cuneese ha concesso il bis dopo il successo nella sprint del giorno precedente, chiudendo in 28’57“8, tempo che gli sarebbe valso la nona posizione tra i senior. Alle sue spalle Gabriele Rigaudo e il livignasco Teo Galli che ha preceduto Gabriele Matli e il lecchese Aksel Artusi. In campo femminile ha dato buoni segnali Martina Di Centa. La friulana ha vinto il duello con la valdostana Nadine Laurent. Sul podio anche Cristina Pittin. La migliore lombarda è risultata la bergamasca Martina Bellini con il settimo posto. Tra le juniores successo di Iris De Martin Pinter sull’andorrana Gina del Rio, terza la laziale Maria Gismondi. Silvio De Sanctis