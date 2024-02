Sci: oggi slalom sulle nevi di Palisades Tahoe, in California. Il 3 marzo gara in Colorado. In America in cerca di fortuna. Provaci ancora ’Razzo’!

Attraversare l’oceano in cerca, se non di gloria, almeno di un po’ di fortuna (del tutto mancata quest’anno, anzi a colpirlo è stata soprattutto la cattiva sorte) e, che è quel che più conta, di un piazzamento sufficiente a rilanciarlo nell’elite degli slalomisti mondiali. Con questo spirito Giuliano Razzoli è salito sul volo che l’ha condotto negli Usa per la parentesi a stelle e strisce di Coppa del Mondo. La quale, per il Nostro, coincide con due slalom; a partire da quello di oggi, in programma sulle nevi di Palisades Tahoe, in California. Prima manche al via alle 19 ora italiana, seconda alle 22: diretta Tv su Raisport ed Eurosport1, in streaming su Raiplay, Dazn, Eurosportplayer. Su questa pista si gareggia solo dallo scorso anno e per il "Razzo", che nel 2023 aveva dovuto dare forfait a causa di uno dei tanti guai fisici che lo hanno afflitto nella sua pur lunga carriera, sarà una novità assoluta. Alla quale si presenta con il consueto ottimismo e voglia di provarci. Dopo l’odierna prova gli alfieri della valanga azzurra si sposteranno in Colorado dove, domenica 3 marzo, andrà in scena una classica tra i paletti stretti: la gara di Aspen. Tracciato che, invece, Razzoli conosce bene, anche se non gli ha mai portato fortuna. In vista del finale di stagione, e con la possibilità, difficile ma non impossibile, da parte di Razzoli, di tentare ancora la scalata alle finali di specialità, anche il popolo del "Razzo", che da quasi vent’anni lo segue sulle piste, si sta preparando alla parte conclusiva dell’annata. Per lo slalom del ritorno in Europa, il 10 marzo a Kranjska Gora, il Razzo fan club sta infatti organizzando un pullman di tifosi.

Per info: 3339949736.

Gabriele Gallo