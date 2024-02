Sci. Razzoli ancora male: non si qualifica alla seconda manche

Nel giorno in cui lo svizzero Yule entra nella storia dello sci vincendo lo slalom di Chamonix dopo essersi classificato 30° alla fine della prima manche, c’è rammarico per il fatto che Giuliano Razzoli non sia riuscito a qualificarsi alla seconda. L’atleta del nostro appennino ha infatti chiuso 32° la prima prova, a 2 e 16 dalla prima piazza, ma a soli due decimi dall’ultimo posto utile. Da qui il rimpianto del Razzo perchè, a causa delle alte temperature e di una neve fragilissima, gli ultimi nella prima manche, scendendo per primi nella seconda, hanno potuto sfruttare al meglio la pista migliorando in diversi il precedente piazzamento. Verosimilmente, se fosse riuscito a qualificarsi, lo avrebbe fatto anche Razzoli. L’azzurro, tra l’altro, non ha nemmeno sciato male, scendendo con più spinta e decisione rispetto all’ultima gara disputata. Prossimo appuntamento per il Razzo domenica a Bansko, in Bulgaria.

g.g.