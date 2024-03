Scudetto basket in carrozzina, la Santo Stefano è in finale. Domani gara1 contro Cantù

La Santo Stefano Kos Group è in finale scudetto. La squadra di coach Roberto Ceriscioli (foto), dopo aver ceduto gara1 di semifinale playoff ai campioni d’Italia della Deco Amicacci Giulianova, ha vinto le successive due partite in Abruzzo. Ora la Santo Stefano Kos Group è pronta a misurarsi in finale scudetto con la Briantea 84 Cantù. I lombardi sono molto forti ma nell’ultimo confronto con capitan Bedzeti e compagni sono stati battuti nel torneo di qualificazione ai quarti di Champions Cup. E proprio questa statura internazionale potrà spingere la il team di Porto Potenza a puntare in alto nella finale con la Briantea 84, a cominciare da gara1 in programma alle 15 di domani nel PalaPrincipi. Ecco il tabellino della Santo Stefano Kos Group in gara3 a Giulianova: Raimondi 14, Tanghe 2, Veloce 2, Giaretti 26, Bedzeti 20, Barbe, Buso, De Miranda, La Terra, Marin, Ramos.