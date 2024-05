Scuola Equitazione Micheletto di San Casciano. Chechi e Arcidiacono. Risultati di prestigio

Scuola di Equitazione Micheletto di San Casciano Val di Pesa superstar a livello regionale e nazionale. Riflettori puntati soprattutto sui risultati conquistati dai ragazze e ragazzi nelle diverse manifestazioni: tutti hanno avuto una importante progressione passando alle categorie superiori. Anastasia Chechi è andata all’estero per partecipare al primo appuntamento internazionale di rilievo e ha concluso la sua stagione junior con un importante piazzamento nel Concorso Completo 2 stelle di Ravenna. Matteo Arcidiacono è attualmente ritenuto un ‘best rider’ dopo lo splendido comportamento nel Progetto Sport Pony completo. Angelina Rolle ha vinto la finale Progetto Sport Completo Cavalli. Maria Luisa Coriglione dopo le vittorie nella categoria Cn60 ha concluso la stagione passando alla categoria superiore e facendo parte della squadra che ha rappresentato la Scuola Micheletto nel Campionato delle Scuole, insieme a Anastasia Chechi, Matteo Arcidiacono e Angelina Rolle.

Gli Junior hanno ottenuto con merito il brevetto, che è la prima patente agonistica, mentre per i Children debutto in cross, la loro prima corsa in siepi e vari percorsi. Nel settore dressage le qualifiche internazionali sono state la grande gratificazione per il lavoro svolto durante la stagione. Da poco anche alcune junior si sono affacciate a questa disciplina con entusiasmo e questo gratifica la Scuola. Benedetta Baccani, Valentina Viciani e Federica Pellicoro hanno preso parte alle prime gare internazionali in Italia: Valentina ha concluso l’annata con la medaglia di bronzo a squadre nella coppa delle Nazioni e la medaglia d’argento nel campionato italiano assoluto freestyle young riders; Benedetta si è aggiudicata i Campionati Regionali under 21 e si è aggiudicata l’ingresso nella rosa del team Italia dressage giovanile; molto bene anche Federica protagonista in diverse manifestazioni.

Nel 2024 amazzoni e cavalieri della Michelettosi apprestano a varcare il confine e a competere nelle gare europee. Bianca Bucci ha conquistato la medaglia di bronzo nel Campionato Italiano freestyle Senior.

Francesco Querusti