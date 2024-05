Seconda Categoria. Il San Pancrazio è una delizia. Doppietta di Diop e promozione

San Pancrazio in Paradiso. Con una doppietta di Ousseynou Diop la squadra allenata da Enrico Bravi batte 2-1 ai supplementari il Bagnacavallo nel turno regionale dei playoff di Seconda Categoria, riservato alle formazioni vittoriose nelle finali di ogni girone. Per le vincenti è in palio il posto praticamente assicurato nella prossima Prima Categoria, dunque la promozione. "Ero già più che soddisfatto di essere arrivato alla finale dei playoff del girone – racconta un soddisfatto Claudio Guberti, presidente e anima del San Pancrazio – poi queste ultime due domeniche sono state davvero fantastiche, anche alla luce di quel che era accaduto". Va ricordato che due dei giocatori più rappresentativi della squadra, il bomber Fancellu (21 gol in campionato) e Manuel Allegretti, sono stati squalificati per 8 turni (in un torneo di 26 giornate) dopo l’ottava giornata. "Merito di tutta la squadra – conclude Guberti – che si è compattata: tecnico e direttore sportivo sono stati molto bravi. Nessuno ha mollato, salendo di livello per sopperire le assenze. Il futuro? Sicuramente non manderemo via nessuno da San Pancrazio, come è accaduto negli ultimi anni e la nostra politica non cambierà: ci rivolgeremo soltanto a giocatori del nostro territorio". Risultati Seconda Categoria, turno playoff regionali: Bagnacavallo-San Pancrazio (Stadio Dal Monte, Cotignola) 1-1, 1-2 dts (34’ pt Diop, 44’ st Piva (B), 9’ pts Diop).

