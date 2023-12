Seconda e terza categoria. I risultati dei recuperi

Si è disputato l’anticipo dei recuperi di terza categoria, con il Carmignano che ha espugnato il campo del Montepiano grazie all’1-0 griffato da Benvenuti. In contemporanea è andato in scena anche l’incontro fra Prato Nord e Cintolese, valido per l’ottavo turno del campionato di seconda categoria, che metteva di fronte due formazioni determinate ad avvicinarsi ai vertici. E alla fine è stato il sodalizio pratese, impostosi fra le mura amiche alla luce del 2-0 finale: merito di una prestazione collettiva di livello impreziosita dalle reti

di Calamai e Miele.