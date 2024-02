Seconda prova invernale categoria Esordienti. Medaglie per i pratesi. Ecco tutti i risultati

Pochi giorni fa si è conclusa la seconda parte della seconda prova invernale di nuoto, valida per la categoria esordienti. Una competizione che si è svolta alla piscina di Larciano, alla quale hanno partecipato i migliori giovanissimi nuotatori e le migliori giovanissime nuotatrici della Toscana. E gli agonisti pratesi non hanno affatto demeritato, riuscendo a conquistare diverse medaglie e a far registrare una serie di buoni piazzamenti che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

Sono ad esempio saliti sul gradino più alto del podio Alberto Paoli nei 100 stile (oltre ad un bronzo nei 50 farfalla) e Niccolò Barni nei 100 misti. Medaglia d’argento poi per Alessio Rrotani nei 50 farfalla, mentre hanno agguantato un bronzo Dilettta Malpaganti nei 50 stile e Leonardo Giusti nei 100 dorso. Quarta posizione per Duccio Vaiani nei 400 rana, Alessandro Farinacci nei 200 stile ed Emma Rose Bertini nei 400 stile.

Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri anche Margherita Naldi, Edoardo Perillo Marcone, Achille Campani, Maria Francesca Di Perna, Chiara Chellini, Leandro Ganugi, Giovanni Fambrini, Samuel Lila, Edoardo Piemonte, Christian Foraggio e Giorgia Gheri. Il gruppo del presidente Roberto Di Carlo ha ripreso gli allenamenti per prepararsi ai prossimi appuntamenti.

G.F.