Secondo osto per Merciari (71 kg). Il team Montapponi Muay Thai sbanca Ancona con Pieroni (85 kg)

Buoni risultati per il Team Montapponi Muay Thai, atteso a una stagione da protagonista. Quaranta gli iscritti in totale nella squadra che conta anche dieci atleti agonisti. I ragazzi del coach osimano Andrea Montapponi – che si allenano alla Chorus circuito happiness di Castelfidardo – sono saliti sul podio al torneo Londero al Profighting Ancona. Secondo posto per Nicolò Merciari (peso 71 kg) mentre sul gradino più alto è salito Gabriele Pieroni nei pesi 85 kg. Sempre nello stesso giorno argento per Emanuele Baffetti (75 kg) al campionato regionale Emilia Romagna (k1, kick boxing, solo calci e pugni e ginocchia) sotto la Federkombat (Federazione Italiana arti marziali). Baffetti dopo una doppia vittoria vola in finale, ma non riesce, nel palazzetto dello sport di Cattolica, a coronare il sogno di laurearsi campione emiliano-romagnolo, perché, per acciacchi vari, è costretto a lasciare il titolo di campione regionale allo sfidante senza neanche disputare l’incontro. L’anno nuovo per il Team Montapponi si aprirà il 13 gennaio a Ravenna nel galà fight night. Sul ring Cristian Ciclosi (65 kg). Il fight night è un gala prettamente di muay thai boxe Thailandia (gomiti, ginocchia, calci, pugilato e lotta).