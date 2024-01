Sei ori per il Nuoto Faenza

È iniziato con una pioggia di medaglie il 2024 dei nuotatori Master del Nuoto Sub Faenza impegnati nello scorso fine settimana al 22° Trofeo Città di Ravenna alla piscina "Gambi" in vasca da 50 metri: il bottino conquistato è stato di 6 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Mattatrice del weekend è stata Annamaria Chillemi (categoria M45) vincendo nei 100 farfalla e nei 50 stile libero e piazzandosi seconda nei 400 stile libero. La veterana Laura Rava (M80) ha battuto la concorrenza nei 50 stile libero e nei 100 dorso, mentre Nadia Cerchierini (M30) si è affermata nei 50 rana. Veronica Molnar (M50) ha conquistato l’argento nei 50 dorso, stesso metallo per Elettra Frassineti (M30) nei 50 stile libero, bronzo per Gabriella Garavini (M60) nei 50 rana.

In campo maschile ha brillato Stefano Schiumarini (M60) primo nei 100 rana e secondo nei 50 dorso e nei 50 rana. Bronzo per Stefano Tummarello (M30) nei 400 stile libero, Emanuele Galafroni (M25) nei 100 farfalla e Luca Stroppa (M20) nei 50 rana. La staffetta 4 per 50 mista maschi e femmine - Elettra Frassineti, Nadia Cerchierini, Emanuele Galafroni e Stefano Tummarello - ha conquistato il bronzo nella categoria 100/119 anni. Il prossimo appuntamento dei Master faentini è ai Campionati regionali Emilia Romagna in programma domenica 11 e domenica 18 febbraio a Riccione. Lo scorso sabato sono scese in acqua a Forlì le atlete del nuoto artistico per la "Prova delle Stelle". Quattro Esordienti C hanno conseguito la prima "stella", mentre 13 Esordienti B ed Esordienti A hanno ottenuto sia la prima sia la seconda "stella". Il Nuoto Sub Faenza ha conquistato 17 medaglie della prima "stella" e 13 medaglie della seconda "stella".