Sella Cento vicina al pivot Ladurner. Classe 2001, arriva da Trento

Potrebbe essere Maximilian Ladurner il pivot scelto dalla Sella Cento per sopperire alla perdita di Lorenzo Benvenuti. Il 22enne pivot altoatesino, sotto contratto con l’Aquila Trento dove è cresciuto giocando le ultime due stagioni in serie A (2,0 punti e 1,1 rimbalzi nel 202223), sarebbe l’obiettivo primario della Benedetto XIV dopo il nulla di fatto con Treviglio per Simone Barbante. Il giocatore del 2001 non ha totalizzato neppure un minuto in serie A nelle sei gare della stagione 202324 nelle quali è andato a referto con la Dolomiti Energia, ma in A2 può essere un innesto di livello.

Intanto domani dalle 17.30 alle 19.30 verranno messi in vendita, solo in presenza, gli ultimi biglietti disponibili nel settore ospiti per Flats Service Fortitudo Bologna-Sella Cento di domenica. I biglietti saranno messi in vendita al costo di 15 euro e, nell’occasione, sarà anche possibile per gli abbonati che non lo avessero già fatto ritirare la propria Dna Card, compresa nel prezzo dell’abbonamento, mostrando il codice QR del tagliando stagionale. Sul fronte Effe, la risposta ai botteghini non poteva che essere ottima. In vista della sfida con Cento sono infatti già oltre 600 i biglietti venduti per cui, tra quota abbonamenti e tagliandi liberi, siamo già intorno a quota 4800 spettatori. Numeri da capogiro che sicuramente aumenteranno in questi giorni, andando verso il tutto esaurito.