Semifinale del tricolore di ginnastica. La Virtus Pasqualetti a caccia dello scudetto

Lo scudetto di ginnastica maschile sarà conteso da Virtus Pasqualetti Macerata, Romagna Team e Mestre: è il verdetto della semifinale di ieri andata in scena a Firenze. Oggi si assegnerà lo scudetto nella finale tricolore che potrà essere seguita in diretta televisiva su Rai Sport dalle 15.35.

Le prove disputate ieri non hanno disatteso le aspettative, del resto in pedana si sono confrontati dei fuoriclasse e non sorprende più di tanto che ci siano stati numerosi collegamenti stranieri al live federale.

Nel girone A si impone la Virtus Pasqualetti degli azzurri Matteo Levantesi e Mario Macchiati con 29 punti speciali (167.400 punti reali), davanti alla Palestra Ginnastica Ferrara dell’ucraino Illia Kovtun (24 – 159.400) e alla Pro Carate di Yumin Abbadini (19 – 158.000). Le stelle dei recenti Europei di Rimini si sono ritrovati, dunque, ad un mese esatto dalla rassegna continentale, con i body delle rispettive società, dando vita ad uno spettacolo di livello internazionale. Al corpo libero la Virtus ha schierato Filippo Castellaro (14,200 di punteggio) e Matteo Levantesi (13,750); sul cavallo con maniglie sono saliti Mario Macchiati (14.150) e Tommaso De Vecchis (13,600); agli anelli è stata la volta di Macchiati 13,650) e di Andrea Cingolani (14,050); poi è stata la volta del volteggio con Levantesi (14,300) e con Macchiati (14,250); la quinta prova è stata alle parallele con Macchiati (14,450) e Levantesi (14,250); infine Levantesi (13,800) e Paolo Principi (12,950) hanno chiuso la prova della squadra con l’esercizio alla sbarra.

Nel girone B prevale la Gymnastic Romagna Team di Lorenzo Casali con 32 punti speciali e 163.200 punti tecnici, davanti alla Spes Mestre (22 – 160.150) e alla Giovanile Ancona di Tommaso Brugnami, terza a quota 18 con 152.150 punti sul campo. Come migliori secondi prevalgono pertanto i veneti di Gianmatteo Centazzo

Oggi la Virtus Pasqualetti proverà a difendere il tricolore conquistato lo scorso anno a Napoli dopo quelli conseguiti nel 2013, nel 2016 e nel 2020.

Oggi al Pala Wanny di Firenze si assegnerà anche lo scudetto del massimo campionato di artistica femminile. Alla finale tricolore si sono qualificate Brixia Brescia, Civitavecchia trascinata dalla regina europea Manila Esposito e Libertas Vercelli della giovane stella Giulia Perotti. Anche in questo caso lo spettacolo sarà garantito dalla presenza di ginnaste di assoluto valore per un pomeriggio da non perdere.