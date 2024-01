Semifinale vicina. I Condor superano per 54-14 i West Coast Raiders

Un successo importantissimo per i Condor Grosseto di coach Del Dottore, che in casa battono per 54 a 14 la formazione pisana dei West Coast Raiders Toscana, arrivando così a un passo dalla semifinale nazionale del campionato di football a sette. Una gara giocata con grinta e coraggio, che ha messo in evidenza la compattezza della difesa e la potenza dell’attacco maremmano. Sabato prossimo, in trasferta contro i Sirbons Cagliari, in caso di vittoria i biancorossi voleranno in semifinale per cercare di vincere il campionato. Al pronti via sono subito i grossetani a portarsi in vantaggio. Gli ospiti, che presentano una squadra abbastanza giovane, pareggiano nel giro di poco, lasciando però poi troppo spazio ai grossetani che dilagano senza problemi. Da sottolineare la prestazione di Carlo Garbarino, per l’attacco, con due touchdown su corsa e cinque realizzazioni da due punti, e quella di Mirko Bargagli per la difesa.