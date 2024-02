Senna, la leggenda tra aneddoti e immagini. L’omaggio al campione scomparso 30 anni fa

Lo sapete chi è stato il primo sponsor di Ayrton Senna quando Ayrton era al volante di una Toleman? Massimo Zanetti, proprio lui, mister Segafredo, il patron della Virtus. E lo sapete che Ayrton aveva anche ipotizzato di acquisire il settimanale Autosprint? Sono solo alcuni degli aneddoti che emergeranno dalle 17, in Salaborsa, all’interno di un evento chiamato ‘Magic 1994/2024, Ayrton Senna, l’uomo dietro al pilota. Testimonianze di amici e collaboratori e tante immagini’. A trent’anni dalla scomparsa, Bologna rende omaggio al leggendario Ayrton con una serata nella quale si alterneranno personaggi che hanno avuto la fortuna di conoscere Senna, diventandone amici.

Ci saranno Angelo Orsi, fotografo, Carlo Cavicchi, che di Autosprint è stato a lungo il direttore, Gian Carlo Minardi, presidente Formula Imola e, appunto, Massimo Zanetti. A coordinare le testimonianze, Roberto Boccafogli, communications advisor Scuderia Ferrari.

E a proposito di immagini, a Castel San Pietro – poi approderà a Imola e forse a Bologna – c’è una mostra di 70 foto in bianco e nero.

"Diventammo amici – racconta Orsi – perché agli inizi della sua carriera gli feci avere un po’ di immagini, che gli servivano per il Brasile".

Accattivante, curioso, intelligente. Sempre pronto a mettersi in discussione. "Era un altro mondo – insiste Orsi – veniva in redazione. Si faceva accompagnare in tipografia, si informava, voleva capire".

E a un certo punto si mise anche a scrivere. Lui, Ayrton, che non aveva mai chiesto un servizio a favore o contestato un giudizio, cominciò a collaborare con Autosprint, per affrontare quegli argomenti che, secondo lui, non erano approfonditi dagli altri giornali. Era talmente contento di quello: "Che fu a un passo dall’acquisire la proprietà di Autosprint, tanto gli piaceva". Angelo, così come tanti amici di Ayrton, ha un rimpianto: avere poche immagini in comune con Senna. "Adesso tutti pensano al telefonino e ai selfie – spiega Orsi –, ma negli anni Ottanta non esistevano. E per quanto fosse spesso in redazione ad Autosprint o fuori con noi, sono rarissime le immagini che ci ritraggono insieme".

Amici veri, Ayrton e Angelo, con un ricordo che, oggi, emoziona ancora. "Il primo maggio 1994 – chiosa commosso – ero a Imola. Feci coprire il percorso da tutta la nostra squadra. Al momento di decidere dove piazzarmi, mi resi conto che c’era solo la curva del Tamburello, dove in tanti anni non ero mai stato. Ero a tre metri dalla piazzola dove si fermò la sua auto, dopo l’incidente. Scattavo foto, ma senza guardare, perché capivo la gravità della situazione. Era il dito che si muoveva meccanicamente. Ma la mente era con Ayrton e quella sensazione che fosse davvero accaduto qualcosa di tragico, come mi confermò Gerhard Berger". Primo maggio 1994: ultimo giorno della vita terrena di uno dei più grandi (il più grande?) piloti di Formula Uno.