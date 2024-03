SERIE A 1. Follonica, turno senza patemi d’animo. Il Breganze fa quel che può ma ne prende sei

E’ stata la vittoria dell’orgoglio quella del Follonica (6-2 il finale) contro il Breganze nell’anticipo di campionato. La squadra biancazzurra ha messo sicuro la sfida dopo un tempo e mezzo giocati sopra le righe nonostante l’assenza di Francesco Banini, sconsolato in tribuna, fermato per un anno dal giudice sportivo dopo il rosso subito a Monza. La squadra maremmana nella prima frazione, nonostante tre ragazzi giovanissimi nel roster (Polverini, Bracali e Margheriti, anche perchè Maldini e Bonarelli sono infortunati), segna due reti, entrambi con Davide Banini: il primo su contropiede dopo un errore di Tataranni, il secondo con un tap in da vicino dopo una bella azione corale. Il 3-0 ad inizio secondo tempo ancora con Banini che si invola in contropiede e fa secco Verona. Il 4-0 porta la firma di Burali che da vicino sigla su assist di Montigel. Il Follonica non si ferma e segna la rete della tranquillità con Fede Pagnini su rigore. Quando sembrava finita prima Posito e poi Tataranni segnano due gol che danno un filo di speranza al Breganze ma Silva non si scompone e spedisce in pista tutti i ragazzi, compreso Mugnaini in porta: a quel punto Montigel, con una bella discesa segna il 6-2 da pochi passi e Marco Pagnini sigilla una prestazione super con una bella rete di classe dopo un gran contropiede. Alla fine c’è ancora spazio agli applausi a Mugnaini: il giovane portiere intercetta un rigore di Tataranni.

Follonica: Barozzi (Mugnaini); Polverini, Bracali, Margheriti, Buralli, F.Pagnini, M.Pagnini, Banini, Montigel. All. Silva.