Serie a bronze. La Pallamano Prato cede al forte Belluno

L’avventura della Pallamano Prato nella poule promozione della serie A Bronze si chiude con una sconfitta comunque ininfluente ai fini della classifica. Nell’ultima giornata della seconda fase del campionato, infatti, la squadra allenata da Massimo Di Vita è stata battuta a Belluno con un netto 47-25 che ha regalato ai padroni di casa la promozione nella categoria superiore in compagnia del Bologna United, che ha concluso il girone al primo posto. La Pallamano Prato, come era già certo dalla precedente giornata, ha invece terminato in ultima posizione, ma il bilancio stagionale per bomber Liccese e compagni resta comunque positivo. Ecco l’ultimo tabellino stagionale della Pallamano Prato: Messeri Giacomo, Liccese 6, Francalanci 2, Scrivo, Panzani 2, Pukri 3, Moretti 1, Fratini Andrea, Colò 3, Pozzi 1, Jelassi 5, Fratini Alberto 1, Mocellin 1, Dentico. E questa è la classifica finale della poule promozione: Bologna United 16 punti; Belluno 15; San Vito Marano 13; Team Mascalucia 8; Monteprandone 5; Pallamano Prato 3.

Massimiliano Martini