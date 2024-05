SERIE A BRONZE. La Pallamano Prato chiude a Belluno

Ultimo appuntamento stagionale per la Pallamano Prato. Con la disputa della giornata conclusiva, termina infatti oggi l’avventura nella poule promozione del campionato di serie A Bronze della squadra allenata da Massimo Di Vita che non ha più obbiettivi da raggiungere, ormai essendo tagliata fuori da tempo dalla lotta per i primi due posti che garantiscono la salita nella categoria superiore. Ed è proprio una di queste formazioni che sono ancora in corsa per la A Silver che i pratesi andranno ad affrontare nella trasferta odierna, il Belluno secondo in classifica. Il match sarà giocato con inizio alle ore 18. Ininfluente, invece, il risultato per la Pallamano Prato, che non potrà migliorare la sua attuale ultima posizione in graduatoria. Queste le altre partite in programma nella quarta e ultima giornata di ritorno: Bologna United e San Vito Marano-Monteprandone. E questa è la classifica della poule promozione della serie A Bronze maschile: Bologna United 14 punti; Belluno 13; San Vito Marano 11; Team Mascalucia 8; Monteprandone 5; Pallamano Prato 3.

M. M.