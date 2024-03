Serie A Bronze. La Pallamano Prato ko. A sorridere è San Vito

L’avventura della Pallamano Prato nella poule promozione del campionato di serie A Bronze maschile si apre con una sconfitta. La squadra allenata da Massimo Di Vita è uscita infatti battuta dalla trasferta di San Vito Marano: 33-26 il risultato. Ma i pratesi hanno dato del filo da torcere ai padroni di casa, come dimostra il parziale del primo tempo, che i vicentini hanno fatto proprio solo per 14-12. La Pallamano Prato resta all’ultimo posto del raggruppamento con zero punti. Il San Vito Marano invece sale a quota 4 in compagnia del Belluno (45-29 al Mascalucia), secondo solo al Bologna United, al comando con 5 dopo il pareggio 30-30 ottenuto sul campo del Monteprandone, che di punti ne ha invece 3. Al penultimo posto c’è il Mascalucia con 2. Il tabellino della Pallamano Prato: Messeri Giacomo, Liccese 2, Francalanci 5, Scrivo 3, Panzani 1, Balò 1, Ciabatti, Messeri Gabriele 1, Moretti, Fratini Andrea 3, Colò, Pozzi 4, Jelassi 2, Fratini Alberto 3, Mocellin 1, Dentico. La Pallamano Prato tornerà in campo dopo la sosta pasquale il 7 aprile per la prima casalinga della poule promozione, avversario il Monteprandone.

Massimiliano Martini