Serie a bronze. La pallamano Prato prova a riscattarsi contro San Vito

La Pallamano Prato inizia il girone di ritorno della poule promozione della serie A Bronze maschile con una gara casalinga, nella quale dovrà affrontare il San Vito Marano. All’andata finì male per i pratesi, sconfitti dai veneti che ora si trovano al secondo posto in classifica, per 33-26. Al Pala Keynes, dove il match avrà inizio alle ore 17, la squadra allenata da Massimo Di Vita dovrà riscattare non solo quel risultato negativo, ma anche la battuta d’arresto patita una settimana fa, nell’ultima partita del girone d’andata giocata sempre in casa al cospetto del Belluno, passato con un pesante e perentorio 47-33. Le altre gare in programma nella prima di ritorno sono: Team Mascalucia-Belluno e Bologna United-Monteprandone. La classifica è la seguente: Bologna United 9 punti; Belluno e San Vito Marano 8; Team Mascalucia 5; Pallamano Prato e Monteprandone 3.

Massimiliano Martini