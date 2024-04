Serie A Bronze. La Pallamano Prato si arrende a San Vito

Sconfitta di misura (31-33) per la Pallamano Prato nella prima giornata di ritorno della poule promozione. Come era successo all’andata, la squadra allenata da Massimo Di Vita è stata battuta nuovamente dal San Vito Marano, che grazie ai due punti conquistati conserva la seconda posizione. I pratesi invece vedono allontanarsi la zona che conta della classifica, restando incollati all’ultimo posto. Kappaò beffardo, quello subito contro i forti vicentini, in vantaggio all’intervallo per 18-17. La Pallamano Prato infatti nella ripresa è stata avanti anche di due reti ma nei due minuti finali del match ha lasciato via libera al San Vito Marano, che una volta passato sul + 2, ha mantenuto questo vantaggio fino al suono della sirena. Questo il tabellino della Pallamano Prato: Messeri, Liccese 10, Francalanci 5, Scrivo, Panzani 1, Balò, Ciabatti 1, Pukri 2, Moretti, Fratini Andrea 1, Colò, Pozzi 3, Jelassi, Fratini Alberto 6, Mocellin 2, Dentico. La classifica: Bologna United 11 punti; Belluno, San Vito Marano 10; Mascalucia 5; Monteprandone e Pallamano Prato 3. Sabato i pratesi saranno di scena proprio sul campo del Monteprandone, unica squadra battuta fino a questo nella poule promozione.

M. M.