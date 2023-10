Serie A Bronze maschile. Il Follonica ko con il Casalgrande

Sconfitta nella prima uscita stagionale per la Pallamano Follonica Starfish. La prima giornata di serie A Bronze maschile ha visto il ko sul campo della Pallamano Casalgrande per 27-22 per gli emiliani. I primi 20 minuti sono stati spiccatamente di marca follonichese. Dal 20’ in avanti il Casalgrande riesce a perfezionarsi e a manifestare maggiore lucidità: una prova che permette alla formazione di casa di girare la situazione a proprio favore con assoluta fermezza. Sul finire del primo tempo, i biancorossi individuano le strategie necessarie per impattare sull’11-11: l’equilibrio prosegue anche a inizio ripresa (15-15 al 40’), ma poi negli ultimi 20 minuti di gara i casalgrandesi esprimono un netto ed efficace predominio territoriale mentre il Follonica si smarrisce. Al 50’ arriva il sorpasso: il Casalgrande si porta avanti sul 19-18 fino al monologo che li porta a vincere con un eloquente 27-22.