Serie A. Bsc battuto anche in gara 3 dal Bologna

Sconfitta anche nella terza gara per il Bsc Grosseto a Bologna: 13-4 a favore dei padroni di casa. Il Bsc è partito meglio con Del Toro in pedana: il singolo da un punto di Dariel Rodriguez e il fuoricampo da due punti di Niccolò Cinelli contro Eduar Lopez al debutto in serie A, provano a sorprendere i campioni d’Italia della UnipolSai Fortitudo portando il Bsc sul 3-0, ma dopo un inning di rodaggio i felsinei hanno trovato la reazione giusta segnando sette punti tra il secondo e il quarto inning, approfittando di una difesa fallosa e delle prestazioni di Francinel Martina (3-4, Pbc) e di capitan Lorenzo Dobboletta (2-3, 4 Pbc), determinanti in battuta. Sei punti nella parte bassa del sesto, frutto di sei singoli ed una base ball, portano il Bologna avanti di dieci prima del punto del definitivo 13-4 su errore difensivo nella parte alta del settimo inning. Male il monte maremmano con i rilievi (soprattutto Pecci, 6 valide in 0.1 riprese) che non hanno saputo arginare la forza del lineup felsineo.