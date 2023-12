Serie A. Campionato. Due maremmane e nuova formula

Il baseball riparte. Sei le squadre inserite nel girone A, quelle con il miglior ranking, che disputeranno tre incontri settimanali da sette inning con andata e ritorno, dal 26-27 aprile al 5-6 luglio (con una sosta, 31 maggio-1 giugno per la Coppa Campioni): Unipolsai Bologna, San Marino, Bsc Grosseto, Parma, Macerata e Bbc Grosseto. Le prime quattro ai playoff, quinta e sesta al 2° turno preliminare. Le altre 23 formazioni (dopo la rinuncia di Cervignano) saranno suddivise in tre gironi da sei squadre (B-C-D) e uno da cinque (E), che dal 20-21 aprile al 29-30 giugno si sfideranno in ogni turno in due partite da nove inning. Le prime classificate dei gironi B-C-D-E disputeranno un turno di eliminazione diretta tra loro (13-14 luglio), con tre gare da sette inning. Le due vincenti andranno direttamente ai quarti di finale. Le perdenti del I turno sfideranno, il 19-20 luglio (tre incontri da sette inning), la quinta e la sesta del girone A, che giocheranno in casa. Le due vincenti andranno ai quarti di finale. Le perdenti andranno nella poule retrocessione. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle cinque gare dal 26 luglio al 2 agosto; le semifinali, al meglio delle sette.