Serie A. Debutto amaro per il Bsc. Bologna vince le prime 2 gare

Inizia male la stagione del Bsc Big-Mat Grosseto che contro i campioni d’Italia del Bologna perde le prime due gare (gara 1 persa 7-1 e gara 2 persa 6-0). Per superare Mattia Sireus il Bologna, in gara 2, ci mette due riprese passando in vantaggio con la battuta di Fuzzi. La Fortitudo chiude il match al quinto: Mattia Sireus subisce un singolo da Bertossi e da Agretti e viene sostituito da Artitzu. Bologna allunga con una volata di sacrificio, con una valida di Martina; il doppio di Dobboleta vale due punti. Il capitano segna poi su un errore di tiro del lanciatore. Bassani in 33 lanci completa il lavoro di Filippo Crepaldi, toccato solo da Dariel Rodriguez in 4 riprese. In gara 1 il Bsc aveva retto l’urto fino a metà gara poi crollando sotto tre fuoricampo. La squadra campione d’Italia, dopo aver subito il doppio da Mercuri, sblocca il punteggio al primo attacco, con un "solo homer" di Eugene Helder. Immediata la replica del Bsc che confeziona il pareggio con Cinelli (base), che va in terza sul doppio di Cappuccini e a casa sulla rimbalzante di Funzione. Il cubano Barreto si riprende e chiude le due successive riprese. Alla quarta, dopo di aver rischiato di capitolare Bologna chiude il match: Dobboletta fa segnare il 2-1 a Helder con una volata di sacrificio, poi il fuoricampo da tre punti di Liberatore manda a casa anche Martina e Gamberini. Al sesto, con Mega sul monte, Martina firma il terzo fuoricampo di serata, mentre Dobboleta segna il definitivo 7-1.