Serie A girone B. La Pallamano Prato a Follonica. E una vittoria vale l’aggancio

Pallamano Prato in campo a Follonica oggi (inizio alle ore 18) per l’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di serie A Bronze girone B. Il resto del turno andrà infatti in scena il prossimo fine settimana. Si tratta di un derby molto importante per i pratesi allenati da Massimo Di Vita, che vincendo avrebbero la possibilità di raggiungere al secondo posto della classifica i rivali odierni. Una opportunità da sfruttare quindi per una squadra che è in serie positiva: la Pallamano Prato è reduce da due vittorie consecutive, di cui l’ultima ottenuta sul campo del Casalgrande nel turno precedente. Questa è la graduatoria con cui si riparte: Bologna United 16 punti; Modena e Starfish Follonica 12; Prato 10; Tavarnelle e Modula Casalgrande 7; Marconi Jumpers Castelnovo Sotto e Derthona 4. Il 10 e 11 febbraio si giocheranno le altre partite della terza giornata di ritorno: Modena-Bologna United, Marconi Jumpers-Tavarnelle, Derthona-Casalgrande.

Massimiliano Martini