Serie A Gold pallamano, Macagi nella zona a rischio. L’allenatore Sergio Palazzi detta la linea:: "Assicuriamoci quattro punti, poi faremo i conti"

Evapora troppo lentamente l’effetto negativo provocato dal ko in cui la Macagi Cingoli è incappata a Siracusa contro il Teamnetwork Albatro. Così la squadra cingolana è di nuovo nella zona a rischio dopo il precedente sollievo per l’emersione dalla zona playout. "Non possiamo essere una squadra costretta a dover reagire – riflette il coach Sergio Palazzi – ma occorre prendere e mantenere l’iniziativa. C’è da capire perché, programmato un piano-partita, poi la squadra è incostante nel seguirlo. Affrontando il Siracusa, avevamo un’occasione propizia per guadagnare i due punti: non siamo stati dominati, specie nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà gli avversari, tant’è che in certe fasi abbiamo dimostrato di essere migliori. Che il Siracusa fosse ben organizzato, che in casa abbia sempre messo le rivali in difficoltà, sono constatazioni che non leniscono il rammarico". Al termine della regular season mancano due giornate, i punti rimasti permettono di evitare i playout? "Credo che non sia il caso – spiega Palazzi – di star lì a verificare se ci siano margini sufficienti o no per conseguire la salvezza diretta. La realtà e la concretezza c’impongono di dover pensare esclusivamente ad aggiudicarci quattro punti. Poi si vedrà se basteranno".

Gianfilippo Centanni