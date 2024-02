Serie A. I Cavalieri alla prova Capitolina: "Touche insidiosa: attenzione»

Una sfida che nelle ultime due stagioni era la "classica" per eccellenza della lotta di vertice, soprattutto prima della retrocessione della Lazio. E anche se i rivali sembrano essere incappati in una stagione-no, guai ad abbassare la guardia: i Cavalieri Union dovranno dare il 110% anche contro Capitolina, perché gli avversari saranno particolarmente determinati anche alla luce della rivalità agonistica sviluppatasi negli ultimi anni. Ne è consapevole il tecnico Alberto Chiesa, che ha chiesto ai suoi il massimo impegno nel match che andrà in scena alle 14,30 a Roma. Un incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A, che mette di fronte la seconda e la quarta forza del girone 3: capitan Puglia e compagni sono secondi a 59 punti, con cinque lunghezze di ritardo nei confronti della Lazio capolista e ben diciassette di vantaggio sul Capitolina. Facile quindi immaginare a chi vadano i favori del pronostico della vigilia, tenendo conto anche del fatto che i "tuttineri" si sono già aggiudicati la gara d’andata svoltasi lo scorso anno al Chersoni di Iolo. "Stiamo preparando la partita come di consueto, con grande attenzione ai dettagli che possono fare la differenza. La squadra sta molto bene e ciò che ci mette di buon umore è il progressivo rientro dei tanti giocatori infortunati, un segnale che il finale di stagione potrà essere ancora più positivo – ha commentato l’allenatore livornese - il Capitolina lo conosciamo, è un gruppo forte, che sa impostare bene il gioco sulle fasi di conquista e sfruttare al meglio le transizioni. In rimessa laterale e drive sono in grado di mettere in difficoltà chiunque, dunque sappiamo a cosa andiamo incontro – ha concluso l’allenatore, a proposito del Capitolina - da parte nostra è necessario continuare la tendenza delle ultime partite, essere bravi a giocare bene al piede, con la consapevolezza che si tratta di una sfida importantissima ai fini della classifica".

Giovanni Fiorentino