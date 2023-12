Serie A. Il Bbc ha scelto la sua guida: Oberto: "Sarà un onore guidare questa squadra»

"E’ un onore essere l’allenatore del Grosseto. Lo sognavo da anni. E adesso sono pronto per regalare tante soddisfazioni ai tifosi che mi ha sempre voluto bene". Sono queste le prime parole di Junior Oberto, il nuovo manager del Bbc Grosseto, che da ieri ha iniziato la sua avventura da allenatore. Il suo staff sarà composto da Enrico Franceschelli, Simone Fiorentini, Filippo Attriti e Federico Cipriani. In attesa di un pitching coach. "La squadra mi piace – dice Oberto – credo abbia tutto per far bene. Prima di tutto sono persone per bene e non avremo problemi. Sono contento per quello che la società mi ha messo a disposizione". La squadra inizierà a lavorare il prossimo fine settimana. "Diamo inizio alla stagione – ha detto il direttore generale del Bbc, Claudio Banchi –. Vogliamo crescere con una squadra giovane e che abbia ragazzi di Grosseto. Ma tutti devono avere un obiettivo importante: che deve essere quello di migliorarsi ancora. Oberto per noi è la scelta giusta: lo abbiamo visto crescere in questi anni dove ci ha regalato tante soddisfazioni da giocatore".

Con il Bbc ci sarà anche Beppe Massellucci, la bandiera del batti e corri: "Oberto? Scelta ottima – ha detto – per riportare la società dove merita".