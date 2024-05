Serie A. Il Bbc si arrende al San Marino. Ma recrimina

Ancora una partita piena di recriminazioni er il Bbc Grosseto in casa del San Marino. La terza sfida della serie la portano a casa, non senza difficoltà, i locali (4-2 il finale) ma i maremmani recriminano per scelte discutibili. I biancorossi passano in vantaggio per primi mettendo in crisi Anderson De Leon nel primo inning. A portare in vantaggio i biancorossi sono state le battute di José Garcia e José Herrera, che provoca un errore difensivo per uno 0-2 che pareva importante ai fini del risultato finale. I locali accorciano al cambio campo con una valida al centro di Federico Celli e, dopo aver messo in difficoltà il partente avversario Antonio Noguera (Gonzales è stato tenuto a riposo per un risentimento al polpaccio) operano il sorpasso nel terzo inning grazie ad una valida di Ortwin Pieternella con corridori in seconda e terza. Dopo alcuni inning di dominio da parte dei lanciatori, i padroni di casa tornano a spingere e nel sesto un doppio di Nathanael Batista firma il definitivo 4-2 protetto da Christian Pedrol che firma la sua seconda salvezza in campionato. Recrimina il Bbc per qualche scelta errata sulle basi e su alcuni giocatori ancora troppo indietro di preparazione.