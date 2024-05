Serie A. Il Bsc reagisce e sfiora il primo successo

Il Bsc Grosseto si inchina anche nella terza partita della serie contro Macerata (1-2 il finale all’8° inning) sul diamante dello Jannella e rimane all’ultimo posto della graduatoria. Dietro un brillante Williander Moreno (7 K, un punto guadagnato su 8 riprese), l’Hotsand Macerata completa dunque lo sweep sui maremmani di Stefano Cappuccini risolvendo la partita al primo extra inning grazie ad una volata di sacrificio a basi piene di Dudley Leonora (il migliore della squadra marchigiana) contro Angelo Palumbo, da poco entrato per Federico Pecci e bravo a chiudere l’attacco avversario evitando ulteriori segnature. Per vincere la squadra ospite hanno dovuto far fatica: il cubano Eddy Garcia del Toro, nonostante qualche passaggio a vuoto, aveva trovato la chiave per imbrigliare le potenti mazze del Macerata (8 k in 5 rl) ma ha pagato uno sfortunato terzo inning che ha visto il Macerata arrivare in base – con due eliminati – su palla mancata per poi segnare sfruttando un balk ed un doppio di Jesus Carrera. Il Bsc non reagisce fino al quinto inning dove pareggia con i singoli di Niccolò Funzione, Francesco Tiberi e Andrea Sellaroli.