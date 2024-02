SERIE A. La Pallamano Prato alla prova Marconi

Una lanciatissima Pallamano Prato, reduce da quattro vittorie consecutive, va a caccia dell’ennesimo successo che possa allungare la striscia in quel di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), dove alle 19 affronterà il Marconi Jumpers. L’occasione appare propizia, perché la squadra allenata da Massimo Di Vita, seconda in classifica, se la deve vedere con il fanalino di coda, peraltro già battuto all’andata (34-29). In palio ci sono due punti fondamentali per mantenere la posizione in zona poule promozione, tenendo a distanza i più diretti inseguitori, in particolare il Modena con cui giocherà nel prossimo turno, il penultimo di regular season. Nella giornata di chiusura, invece, ci sarà la difficile trasferta sul campo della capolista Bologna United. Queste le altre gare della quinta di ritorno: Modena-Modula Casalgrande, Bologna United-Tavarnelle, Follonica-Derthona. Classifica del girone B della serie A Bronze maschile: Bologna United 20 punti; Pallamano Prato 14; Modena e Follonica 12; Tavarnelle 11; Modula Casalgrande 9; Derthona 6; Marconi Jumpers 4.

Massimiliano Martini